Agrigento, al via il controllo dell’evasione della tassa di stazionamento per i bus turistici

“A partire da martedì 15 aprile (volutamente prima del periodo Pasquale), saranno installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l’obbligo di pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’intera Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Miccichè, e in particolare dall’Assessore alla Polizia Locale e alle Attività Produttive Carmelo Cantone, mira a rafforzare il controllo del territorio e a contrastare l’evasione della tassa, come già avviene in molte altre città turistiche italiane.

“Da tempo, insieme ai colleghi di Giunta, e al Consiglio Comunale abbiamo affrontato il problema dell’evasione della tassa di stazionamento da parte dei bus turistici che visitano la nostra città. Fino ad oggi, il pagamento era verificato esclusivamente dagli agenti della Polizia Municipale, ma la carenza di personale ha reso difficile un controllo capillare. Inoltre, alcuni operatori si giustificavano sostenendo di non aver trovato alcuna indicazione sull’obbligo di pagamento. Con l’installazione dei nuovi cartelli, visibili e posizionati strategicamente, non ci saranno più scuse.

I cartelli saranno dotati di QR code, che permetterà ai conducenti di accedere direttamente al sito del Comune per effettuare il pagamento in modo rapido e semplice.

Ringrazio il Comandante Lattuca e tutto il Corpo di Polizia Municipale per l’impegno profuso nell’attuazione di questa iniziativa. Questo provvedimento consentirà di tutelare le entrate comunali e garantire maggiore equità fiscale”