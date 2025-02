Agrigento, al Teatro Pirandello “Aspettando la Sagra”

Condividi

Ad Agrigento, al teatro Pirandello, venerdì prossimo, 21 febbraio, dalle ore 20:30 in poi si svolgerà l’evento: “Aspettando la Sagra – Amuri Amuri. Canti e musiche delle tradizioni popolari agrigentine”, su iniziativa del sindaco Franco Miccichè, l’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, e l’assessore con delega alle Tradizioni popolari nonché Coordinatore del 77º Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone. Nel corso della serata sarà inoltre presentato il programma ufficiale del 77º Mandorlo in Fiore.