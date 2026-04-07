Agrigento al centro del dibattito scientifico nazionale: al Palacongressi un convegno d’eccezione sulla prova scientifica. Presente il Generale Luciano Garofano e Anna Maria Picozzi, Sostituta Procuratrice Generale presso il Tribunale di Palermo

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Agrigento si prepara a diventare punto di riferimento per il dibattito scientifico e giuridico a livello nazionale. Sabato 18 aprile, alle ore 10:30, nella sala Zeus del Palacongressi, si terrà un convegno di grande rilievo dal titolo “La prova scientifica: stato dell’arte e prospettive future”.

Un appuntamento di alto profilo che vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama italiano, tra cui il generale Luciano Garofano, noto per la sua lunga esperienza nel campo delle investigazioni scientifiche, e la dottoressa Anna Maria Picozzi, Sostituta Procuratrice Generale presso il Tribunale di Palermo.

Saranno presenti inoltre il giornalista investigativo Franco Castaldo e l’avvocato Giuseppe Aiello. A coordinare i lavori sarà la giornalista Marcella Lattuca.

Il convegno si propone di affrontare un tema cruciale e sempre più centrale nei procedimenti giudiziari: il ruolo della prova scientifica. Dalle analisi forensi alle nuove tecnologie applicate alle indagini, l’incontro offrirà una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte, mettendo in luce anche le sfide e le prospettive future di un settore in continua evoluzione.

L’evento rappresenta un’occasione unica per professionisti del settore, studenti e cittadini interessati ad approfondire le dinamiche che legano scienza e giustizia. La presenza di relatori di così alto livello conferisce al convegno un respiro nazionale, contribuendo a valorizzare ulteriormente l’immagine di Agrigento come città capace di ospitare iniziative culturali e scientifiche di primo piano.

Un momento di confronto e crescita che promette di stimolare riflessioni importanti su un ambito destinato a diventare sempre più determinante nel futuro della giustizia.