Agrigento, aggressione in via Atenea, denunciati due immigrati

Condividi

Visualizzazioni 154

Ad Agrigento in via Atenea è accaduto che due immigrati residenti in città hanno prima stordito con lo spray al peperoncino e poi picchiato a calci e pugni un turista irlandese di 25 anni. Lui è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto, appena fuori un locale della movida dove si è scatenata la zuffa. I due immigrati sono stati identificati e avviati al vaglio giudiziario.