Agrigento, aggredite e picchiate due ragazze ventenni

Ad Agrigento durante la notte tra sabato e domenica nei pressi di Porta di Ponte due ragazze ventenni sono state aggredite e picchiate. Ciò sarebbe accaduto al culmine di un litigio verbale. Una delle due è stata soccorsa in ospedale. L’altra è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini alla ricerca dei responsabili. Determinanti si prospettano le eventuali testimonianze delle due e i sistemi di video – sorveglianza nella zona molto frequentata.
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