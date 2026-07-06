Agrigento, aggredite e picchiate due ragazze ventenni

Condividi

Visualizzazioni 164

Ad Agrigento durante la notte tra sabato e domenica nei pressi di Porta di Ponte due ragazze ventenni sono state aggredite e picchiate. Ciò sarebbe accaduto al culmine di un litigio verbale. Una delle due è stata soccorsa in ospedale. L’altra è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini alla ricerca dei responsabili. Determinanti si prospettano le eventuali testimonianze delle due e i sistemi di video – sorveglianza nella zona molto frequentata.