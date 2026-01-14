Agrigento, affidati i lavori per la manutenzione “Mosella”

Condividi

Il Comune di Agrigento ha affidato all’impresa aggiudicataria i lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, arteria strategica a ridosso tra le statali 640, 115 e il Villaggio Mosè, per un importo a base d’asta di 3.251.447 euro. Secondo contratto d’appalto i lavori saranno eseguiti in 360 giorni, e ulteriori 90 giorni come termine per il collaudo dell’opera.

Gerlando Principato

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra serio e continuo: dalla programmazione politica, alla progettazione tecnica, fino alla gestione puntuale delle procedure di gara da parte degli uffici comunali. Un ringraziamento va agli ingegneri Gaspare Triassi e Alberto Avenia, e a tutto il personale del settore Lavori pubblici per la professionalità dimostrata. Agrigento va avanti, con fatti concreti e opere attese da anni. L’aggiudicazione dei lavori della Mosella è la dimostrazione che, quando la macchina amministrativa funziona, i risultati arrivano.”