Agrigento, Adiconsum sugli avvisi fiscali

Adiconsum Agrigento rilancia la preoccupazione dei cittadini in difficoltà a fronte degli avvisi fiscali inviati dal Comune. L’intervento di Capodici.

I cittadini agrigentini afflitti da difficoltà economiche sono preoccupati. E Adiconsum di Agrigento rilancia la preoccupazione: perché il Comune ha appena spedito avvisi di accertamento esecutivi per il pagamento delle imposte locali (IMU, TASI, TARI) per gli anni pregressi.

Ilenia Capodici, coordinatrice provinciale di Adiconsum, spiega che le difficoltà finanziarie, accentuate dalla crisi economica e dagli strascichi della pandemia, hanno reso difficile per molte famiglie onorare gli impegni fiscali. Occorre che sia possibile accordarsi su modalità di pagamento rateizzato o dilazionato. Il dialogo tra amministrazione e cittadini è fondamentale per consentire ai cittadini di saldare i propri debiti fiscali senza il rischio di subire pignoramenti o sanzioni eccessive.

Capodici dunque invita il Comune di Agrigento a correggere le modalità di invio degli avvisi di accertamento, garantendo maggiore flessibilità nella gestione delle morosità e concordando piani di pagamento rateizzati. Utile sarebbe anche un canale diretto di confronto con le associazioni dei consumatori per monitorare e risolvere le problematiche legate alla gestione fiscale. L’obiettivo è quello di tutelare i diritti dei cittadini, senza caricarli di oneri che non sono in grado di sostenere. Confidiamo che l’amministrazione risponda in modo tempestivo ed equo. Adiconsum è a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza.