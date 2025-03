Agrigento, Adiconsum segnala ingente perdita d’acqua in via Ficarra

Condividi

Visualizzazioni 132

La responsabile provinciale di Adiconsum di Agrigento, Ilenia Capodici, segnala, e documenta in video, una ingente perdita d’acqua in via Monsignor Ficarra. Ciò avviene, come segnalato più volte all’Aica e al Comune, a cadenza regolare dallo scorso agosto, ogni qualvolta è erogata l’acqua secondo il turno di distribuzione. La strada rischia di franare, così come già accaduto. Ilenia Capodici sottolinea: “In un momento in cui si sta affrontando una grave emergenza idrica, è inaccettabile che le perdite di acqua, che potrebbero essere facilmente riparate, continuino a causare sprechi enormi e danni irreversibili”.