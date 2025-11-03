Agrigento, acque nere dal centro città al mare

L’associazione ambientalista di Agrigento, MareAmico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala e documenta che, ancora una volta, nella zona di via Ragazzi del ‘99, per colpa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il boschetto, scorrono nel sottostante vallone e infine giungono in mare attraverso il fiume Akragas…
Notizie correlate
-
“Una riforma della giustizia che tutela i colletti bianchi, non i cittadini”. Dichiarazione del Segretario Generale della CGIL di Agrigento, Alfonso BuscemiCondividi Visualizzazioni 82 “La riforma della giustizia che il Governo sta portando avanti – afferma il...
-
Morte studente Giuseppe Di Dio, il messaggio di cordoglio dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed EnnaCondividi Visualizzazioni 110 L’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna con il suo Dirigente Marcello Li Vigni...
-
Omicidio Castronovo, confermato arresto di Giuseppe RalloCondividi Visualizzazioni 184 La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato l’arresto di...