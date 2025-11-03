Agrigento, acque nere dal centro città al mare

L’associazione ambientalista di Agrigento, MareAmico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala e documenta che, ancora una volta, nella zona di via Ragazzi del ‘99, per colpa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il boschetto, scorrono nel sottostante vallone e infine giungono in mare attraverso il fiume Akragas…

