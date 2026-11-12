Agrigento, accuse choc in tribunale: «Mi picchiava e mi costringeva a fare sesso davanti a nostro figlio disabile»

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Una testimonianza drammatica quella resa da una donna davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, nel processo a carico dell’ex marito, imputato per maltrattamenti e violenza sessuale.

L’ex moglie ha confermato le accuse, ripercorrendo anni di presunte violenze consumate durante il matrimonio. Nel suo racconto, episodi di aggressioni fisiche e rapporti sessuali che, secondo quanto riferito, sarebbero stati imposti contro la sua volontà.

Particolarmente sconvolgente il passaggio relativo al figlio minorenne, affetto da disabilità. La donna ha dichiarato che l’ex marito l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali anche in presenza del bambino. Un’accusa gravissima, ribadita nel corso dell’esame davanti al pubblico ministero e agli avvocati delle parti.

La testimonianza ha riguardato anche le presunte aggressioni fisiche. In particolare, la donna ha raccontato di un episodio avvenuto in automobile, durante il quale sarebbe stata colpita ripetutamente con pugni e schiaffi, fino a riportare la rottura di un dente.

La vittima ha risposto anche alle domande del difensore dell’imputato, mantenendo la propria versione dei fatti e confermando quanto già contestato all’ex marito.