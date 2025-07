Agrigento, a Patrizia Russo intitolato un Solarium a San Leone

Condividi

Ad Agrigento, a San Leone, al piazzale Giglia, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, una parte è stata adibita a Solarium, con panchine e sdraio a ridosso del mare. La struttura è stata intitolata alla memoria dell’insegnante agrigentina Patrizia Russo, vittima di femminicidio. Al taglio del nastro, in presenza del fratello della donna, hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e il sindaco, Franco Miccichè. Entrambi hanno sottolineato il valore simbolico e duraturo dell’intitolazione del Solarium a Patrizia Russo, indicandolo come un atto a perenne memoria di Patrizia e di tutte le donne vittime di violenza, come monito e occasione di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza di genere.