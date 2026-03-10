Agrigento, 78° Mandorlo in Fiore: posticipata a domani l’accensione del Tripode dell’Amicizia

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, comunica alla cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la cerimonia di accensione del Tripode dell’Amicizia e lo spettacolo dei droni “Concordia Mundi”, previsti per il pomeriggio di oggi, sono stati posticipati a domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 17:00. L’ingresso è gratuito.

Si comunica inoltre che la sfilata dei gruppi folkloristici, in programma per domani alle ore 16:30 da Piazza Pirandello a Piazza Cavour è stata annullata e che l’evento “America Latina Folk”, al Teatro Pirandello, sempre domani, inizierà alle ore 21:00 anziché alle 20:30.

Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta su Tele Monte Kronio, canale 80 del Digitale Terrestre, e sulla pagina Facebook “Mandorlo in Fiore Agrigento”.

L’evento sarà inoltre proiettato in diretta anche in Piazza Marconi, a partire dalle ore 17:00.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78° Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.