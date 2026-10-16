Agrigento, 7.200 euro per due qualifiche ma ne arriva soltanto una: formatore a processo

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Avrebbe ricevuto oltre settemila euro da tre allievi per consentire loro di conseguire due qualifiche professionali, ma avrebbe consegnato soltanto uno dei titoli promessi. Un imprenditore agrigentino di 54 anni, titolare di un noto centro di formazione, è finito a processo con l’accusa di truffa.

La vicenda risale al gennaio 2024. Secondo la ricostruzione della Procura di Agrigento, i tre aspiranti corsisti si sarebbero iscritti a un percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di operatore socio-assistenziale (Osa) e di un titolo nel settore alberghiero. Per partecipare ai corsi, ciascuno avrebbe versato 2.400 euro, per un totale di 7.200 euro.

All’imprenditore viene contestato di aver rilasciato esclusivamente l’attestato relativo alla qualifica Osa, senza consegnare quello previsto per il settore alberghiero, nonostante il pagamento effettuato dagli iscritti.

Ritenendosi danneggiati, i tre corsisti hanno presentato denuncia, dando origine al procedimento giudiziario. Adesso si sono costituiti parte civile nel processo, celebrato davanti al giudice Katia La Barbera.

L’accusa dovrà essere verificata nel corso del dibattimento, nel quale saranno ricostruiti i rapporti tra il centro di formazione e i tre allievi, oltre alle circostanze relative al mancato rilascio del secondo titolo professionale.