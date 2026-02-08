Agrigento, 62enne trovato morto in casa: a dare l’allarme l’abbaiare del cane

Condividi

Visualizzazioni 159

Tragedia nel centro storico di Agrigento, dove un uomo di 62 anni, Paolo Lo Pilato, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dall’abbaiare continuo del cane dell’uomo, che non si fermava da ore.

Preoccupati per quanto stava accadendo, i vicini hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, che una volta entrati nell’appartamento hanno fatto la tragica scoperta: il 62enne giaceva senza vita sul letto.

Dai primi accertamenti effettuati sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza. Secondo una prima valutazione, l’uomo sarebbe stato stroncato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Una scena toccante ha colpito anche i soccorritori: il cane di Paolo Lo Pilato è rimasto accanto al suo padrone fino all’arrivo delle autorità, come a vegliarlo in silenzio. Un gesto di fedeltà che ha commosso l’intero quartiere.