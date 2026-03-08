Agrigento, 52enne trovato morto in un cortile del quartiere Campo Sportivo

Condividi

Visualizzazioni 113

Tragico ritrovamento nella notte ad Agrigento, dove un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita in un cortile situato tra alcune palazzine di via Nicone, nella zona del quartiere Campo Sportivo.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo dell’uomo a terra e ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

La vittima è stata identificata come Giuseppe Alletto Sanfilippo, residente in città. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica. Dai primi riscontri non sarebbero emersi segni che possano far ipotizzare l’intervento di altre persone: secondo le prime valutazioni, l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

Nei giorni scorsi il 52enne era stato protagonista di un episodio avvenuto nei pressi di un cantiere edile, dove – secondo quanto ricostruito – si era presentato in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, rivolgendo insulti e disturbando alcuni operai impegnati nei lavori. In quell’occasione erano intervenuti gli agenti delle Volanti, che lo avevano sanzionato per ubriachezza molesta e disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla zona.

Le autorità continuano comunque a svolgere verifiche per ricostruire con precisione le circostanze del decesso.