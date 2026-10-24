Agrigento, 25 patenti ritirate in due settimane

Sono 25 gli automobilisti sanzionati ad Agrigento nelle ultime due settimane per l’uso del cellulare alla guida, con conseguente ritiro della patente. I controlli, condotti da carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, hanno interessato il centro cittadino e le principali strade extraurbane, coinvolgendo persone di diverse categorie sociali. Quasi la metà dei trasgressori è composta da donne. Per ciascun conducente sono scattati una multa di 250 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione del documento per 15 giorni. Le forze dell’ordine hanno annunciato che le verifiche proseguiranno per contrastare un comportamento pericoloso che riduce l’attenzione al volante e aumenta il rischio di incidenti stradali.
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