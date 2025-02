Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali, la Commissione al lavoro per valutare i progetti del concorso nazionale

Condividi

Grande partecipazione e idee innovative: si è ufficialmente riunita la commissione esaminatrice per valutare i numerosi progetti inviati dagli studenti nell’ambito del concorso nazionale “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “L’iniziativa – afferma il Presidente Achille Furioso – ha riscosso un grande successo, coinvolgendo studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e universitari da tutta Italia, chiamati a immaginare le infrastrutture del futuro attraverso un mix di narrazione letteraria, tecnologia e innovazione. Il concorso è nato per stimolare una riflessione sullo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e culturale della provincia di Agrigento, incentivando l’uso dell’Intelligenza Artificiale e proponendo soluzioni visionarie per il territorio. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani talenti di contribuire al dibattito sulle infrastrutture del futuro, immaginando una città più moderna, sostenibile e connessa con il mondo”.

Il Presidente Furioso ha ringraziato tutti gli Ordini degli ingegneri d’Italia per il coinvolgimento attivo nella promozione e per il patrocinio del concorso.

I partecipanti hanno realizzato video della durata massima di quattro minuti, ambientati nella Agrigento del 2045, in cui hanno fatto “rivivere” grandi scrittori agrigentini del passato – Luigi Pirandello, Andrea Camilleri o Leonardo Sciascia – in un dialogo immaginario sulle infrastrutture del futuro della città. Attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale, i giovani concorrenti hanno proposto scenari innovativi per il rilancio della Sicilia Sud-Occidentale, affrontando tematiche legate a mobilità sostenibile, infrastrutture intelligenti e futuristiche, turismo culturale e collegamenti con il resto del mondo (porto, aeroporto, ferrovie, autostrade, smart cities).

I video e le schede descrittive allegate sono stati sottoposti alla valutazione di una commissione di esperti, composta da autorevoli rappresentanti del mondo accademico, tecnico e culturale. La seduta si è svolta presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, con la possibilità di partecipazione telematica. I membri della commissione sono:

Ing. Angelo Domenico Perrini – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha svolto il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice;

Dott.ssa Sandra Scicolone – Dirigente Scolastico, Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione presso il Ministero della P.I.;

Dott. Felice Cavallaro – giornalista, saggista, scrittore;

Ing. Fabio Corvo – Presidente della Consulta Regionale Ingegneri della Sicilia;

Dott. Costantino Ciulla – Assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Agrigento, su delega del Sindaco del Comune di Agrigento;

Ing. Gennaro Annunziata – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, esperto di scienze, nuove tecnologie e ingegneria dell’informazione;

Ing. Domenico Armenio – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento;

Ing. Achille Furioso – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, che ha svolto il ruolo di Segretario della Commissione giudicatrice.

Durante i lavori il Presidente ha ringraziato anche i componenti del Gruppo di Lavoro interno all’Ordine, composto dai Consiglieri Francesco Buscaglia, Antonino Cellura e Jennifer D’Anna, che hanno contribuito alla realizzazione del Bando.

“L’originalità dei lavori pervenuti dimostra quanto i giovani siano capaci di proporre soluzioni innovative e sostenibili per il futuro della nostra città”, ha dichiarato l’Ing. Perrini al termine della prima seduta della commissione.

La selezione dei progetti avverrà sulla base di cinque criteri di valutazione, per un punteggio massimo di 100 punti:

1. Originalità e Creatività (20 punti)

Innovazione e uso delle tecnologie digitali

Interpretazione efficace del tema proposto

2. Qualità Tecnica (20 punti)

Cura dell’editing, qualità audio e video

Chiarezza narrativa e coinvolgimento visivo

3. Qualità e Sostenibilità dell’Opera d’Ingegneria (20 punti)

Impatto positivo sul rilancio del territorio

Rispetto dei principi di sostenibilità ambientale

4. Impatto e Coinvolgimento del Pubblico (20 punti)

Capacità di suscitare emozioni e stimolare riflessioni

Interesse e fruibilità del contenuto

5. Creatività nell’Uso dell’Intelligenza Artificiale (20 punti)

Applicazione efficace dell’IA nel progetto

Integrazione tecnologica per un risultato innovativo

Il miglior progetto riceverà un premio di 4.000 euro e sarà presentato ufficialmente durante il convegno “La Sicilia porta d’Europa nel Mediterraneo”, in programma il 21 marzo 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento.