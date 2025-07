Agrigento, 2.000 euro per rimuovere i detriti della tenda “Porta aperta”

Condividi

Il Comune di Agrigento ha incaricato l’impresa Seap di rimuovere nella Villa Bonfiglio i detriti della tenda della comunità missionaria Porta Aperta distrutta da un incendio lo scorso 24 luglio. I lavori saranno pagati 2.000 euro, di cui 1.600 per la raccolta e il trasporto degli ingombranti e del materiale ferroso, e 400 per il noleggio del cassone dove riporre i detriti prima del conferimento in una idonea piattaforma.