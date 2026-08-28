Agrigento, 1.186 voucher sportivi per i giovani delle famiglie a basso reddito

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Sono 1.186 i bambini e ragazzi della provincia di Agrigento, tra i 6 e i 16 anni, che potranno praticare attività sportive grazie ai voucher finanziati dalla Regione Siciliana. Il contributo, pari a 50 euro al mese, è destinato ai giovani appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 12 mila euro e coprirà corsi e attività dal primo settembre 2026 al 30 aprile 2027. In tutta la Sicilia sono stati assegnati 14.550 voucher, distribuiti tra le province in base alla popolazione giovanile: Agrigento è quarta per numero di beneficiari, dopo Palermo, Catania e Messina.

La legge di Stabilità regionale ha stanziato complessivamente 6 milioni di euro, 3 milioni per il 2026 e altrettanti per il 2027. Una quota del 3 per cento servirà a coprire i costi dell’istruttoria affidata ai comitati regionali delle federazioni e agli enti riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico. Il presidente della Regione Renato Schifani evidenzia come la misura permetta anche ai giovani delle famiglie economicamente più fragili di praticare sport, favorendo salute, formazione e socialità. L’assessore regionale allo Sport Elvira Amata rivendica uno “straordinario successo” e definisce i voucher uno strumento di inclusione e benessere. Dal 2023, anno di introduzione della misura, sono oltre 54 mila i beneficiari siciliani, con un investimento regionale complessivo di 14 milioni di euro.