Agrigentina denuncia un tentato abuso dopo il concerto di Radio Italia: arrestato un 31enne

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Una notte che doveva essere all’insegna della musica si è conclusa con un grave episodio denunciato da una donna di 30 anni. La giovane ha contattato il numero di emergenza 112 sostenendo di aver subito un tentativo di violenza sessuale nelle ore successive al concerto di Radio Italia, andato in scena al Foro Italico di Palermo.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 5.30 nella zona della Cala. Secondo la ricostruzione fornita dalla presunta vittima agli agenti, un uomo avrebbe iniziato a seguirla per poi assumere un comportamento sempre più insistente, arrivando a palpeggiarla contro la sua volontà.

La donna avrebbe reagito gridando e riuscendo così a mettere in fuga il presunto aggressore. Subito dopo ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Anche alcuni passanti, che avrebbero assistito agli ultimi momenti della vicenda, avrebbero allertato le forze dell’ordine.

Le Volanti della Polizia di Stato, grazie alla descrizione fornita, hanno rintracciato poco distante un uomo di 31 anni, originario del Gambia, che è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La trentenne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita al Policlinico, dove è stato attivato il protocollo del “Codice Rosa”, previsto per le presunte vittime di violenza. I medici hanno eseguito gli accertamenti clinici necessari, mentre gli specialisti della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi utili alle indagini.

L’indagato è stato successivamente accompagnato presso il carcere Pagliarelli su disposizione del pubblico ministero di turno. Le investigazioni proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare ogni elemento raccolto.