Agricoltura, l’assessore Barbagallo assicura: “Per la prima volta dopo gli ultimi due anni di crisi all’inizio della stagione irrigua c’è acqua a sufficienza”

“Con l’estate alle porte, per le campagne siciliane a stagione irrigua non sarà come quella terribile del 2024”. Lo ha detto Salvatore Barbagallo, docente ordinario di Idraulica agraria all’Università di Catania e attualmente assessore all’agricoltura, una carica che pare riconsegnerà entro luglio a Luca Sammartino. Lo ha detto in una lunga intervista al quotidiano LA SICILIA oggi in edicola- “Per la prima volta dopo gli ultimi due anni di crisi – ha aggiunto elencando lo stato degli invasi – all’inizio della stagione irrigua c’è acqua a sufficienza”. Poi, ricordando i cinque milioni stanziati nella manovrina per Ragusa e Agrigento, fornisce finalmente delle date precise: “Martedì 10 il ddl sarà incardinato all’Ars e entro fino giugno si arriverà al voto, Sarà una delle riforme più qualificanti di questo governo regionale.