Agricoltura, dalla Regione 4 milioni per le polizze contro gli eventi climatici

La Regione Siciliana ha stanziato 4 milioni di euro per sostenere le imprese agricole nella copertura dei danni provocati da eventi climatici estremi, nell’ambito del progetto “Sicilia – Agricoltura Protetta” promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura. La misura, annunciata dall’assessore Luca Sammartino, consentirà agli agricoltori di ottenere un abbattimento fino al 70% dei costi delle polizze agevolate contro siccità, gelate e alluvioni, mentre per le polizze integrative la copertura potrà arrivare al 100%. L’intervento riguarda diversi comparti, tra cui agrumi, cereali, frutta, olivo e vite, ed è operativo per la campagna invernale 2026/2027, con adesioni per le colture autunno-invernali fino al 31 ottobre.
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