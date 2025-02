“Aggressione Sinagra”: l’arrestato confessa

Condividi

Visualizzazioni 119

Il 25enne spagnolo che ha brutalmente picchiato il 30enne di Favignana, Salvatore Sinagra, e per il quale l’arresto è stato convalidato, ha confessato e si è giustificato: “Ero sotto l’effetto di cocaina”. Il legale che assiste la famiglia Sinagra, Donatella Buscaino, commenta: “La cosa più grave è che non c’è un movente. E’ il gesto di un balordo sotto effetto di cocaina che ha deciso di aggredire Salvatore senza alcuna ragione. I due non si conoscevano prima”. Salvatore Sinagra è ancora ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale universitario di Gran Canaria ‘Doctor Negrin’, a Las Palmas. L’arrestato ha precedenti per violenza domestica e oltraggio a pubblico ufficiale. Vi sono tre testimoni, che sono stati decisivi per la ricostruzione di quanto accaduto.