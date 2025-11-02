Aggressione e sputi per il collega Pino Maniaci, guarda il video sconcertante (VIDEO)

Il giornalista siciliano Pino Maniaci — noto per la sua attività con l’emittente Telejato (Partinico / PA) — è stato aggredito dal consigliere comunale di Partinico, Gaspare Anselmo, durante un servizio in Piazza Municipio.
L’aggressione ha incluso insulti, sputi e un contatto fisico: “mani, sputi e insulti” sono riportati nei resoconti.
Il motivo apparente: Maniaci stava realizzando un servizio in cui avrebbe dichiarato che Anselmo “non può essere consigliere e allo stesso tempo avere probabili interessi con il Comune”.
I carabinieri sarebbero intervenuti sul posto, acquisendo testimonianze e filmati per ricostruire la dinamica.
Possibile che Maniaci decida di formalizzare una denuncia per aggressione.