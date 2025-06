Aggressione e scacciacani inceppata nel centro storico di Agrigento

Condividi

Ad Agrigento nel centro storico un agrigentino di 37 anni, per ragioni ancora ignote, è stato aggredito da un – si ipotizza – immigrato. L’aggressore gli ha anche puntato una pistola scacciacani contro, ma l’arma si sarebbe inceppata. E’ stato soccorso in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, con ferite lacero – contuse ad un braccio e alla testa. I medici gli hanno applicato 40 punti di sutura. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti della Squadra Mobile.