Aggressione alla troupe di “Striscia la notizia”: un arresto a Ballarò

La polizia ha arrestato l’aggressore della troupe di “Striscia la notizia” a Palermo durante un servizio nel mercato Ballarò. Lui, immigrato dal Gambia, ha sferrato un pugno anche contro un poliziotto al momento dell’arresto. E’ stato trovato in possesso di quattro dosi di eroina. La notizia dell’arresto è commentata da Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia di Stato, che afferma: “L’operazione dimostra ancora una volta la professionalità degli operatori della polizia, intervenuti nel cuore di un quartiere difficile da controllare a causa dei dedali di piccole strade, in genere ben controllate dalla criminalità. Tale intervento dimostra ancora una volta come il controllo della legalità, anche in posti difficili, c’è ed è efficiente grazie all’esperienza maturata dalla polizia di Stato che già nei giorni scorsi era intervenuta con l’arresto di altri spacciatori. Questo nonostante la nota carenza di organico che deve essere al più presto affrontata”.