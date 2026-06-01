Aggressione al prof: si indaga anche per istigazione

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La Procura dei minori indaga al fine di riscontrare se qualcuno abbia istigato il ragazzino trapanese di 12 anni che venerdì scorso a scuola ha tentato di accoltellare un insegnante. Al vaglio degli inquirenti è il profilo Tik Tok dello studente che, nei giorni precedenti, ha manifestato più o meno esplicitamente l’intenzione di compiere un gesto clamoroso. Dalla lettura dei commenti emerge che alcuni siano stati al corrente di quanto sarebbe accaduto, chiedendo al dodicenne se avrebbe registrato il video dell’aggressione. E lui risponde che avrebbe usato il telefonino attaccato a un caschetto e che avrebbe trasmesso la diretta su Telegram, come poi avvenuto.