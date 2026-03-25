Aggressione a un 15enne a Canicattì: accerchiato e picchiato per rubargli il borsello

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Un grave episodio di violenza si è verificato a Canicattì, dove un ragazzo di appena 15 anni è stato aggredito mentre si trovava alla guida del suo scooter. Il giovane sarebbe stato seguito e poi circondato da un gruppo composto da almeno quattro coetanei o poco più grandi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta nel tentativo di sottrargli il mezzo. I malviventi avrebbero colpito il ragazzo anche utilizzando una chiave da meccanico, rendendo il pestaggio particolarmente violento. Non riuscendo a portare via lo scooter, si sono poi impossessati del borsello che il minorenne portava a tracolla.

All’interno c’erano il telefono cellulare e una piccola somma di denaro, circa quindici euro. Dopo l’aggressione, il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato locale, impegnati a identificare i responsabili dell’aggressione e della rapina.