Aggressione a Favara: 43enne ferito alla gola dopo una lite, fermato il presunto aggressore

Momenti di tensione nella serata di ieri a Favara, dove un uomo di 43 anni è rimasto ferito alla gola al termine di una violenta discussione avvenuta nei pressi del supermercato Lidl di via Capitano Callea.La vittima è Carmelo Nicotra, già noto alle cronache locali. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe intervenuto sul posto dopo essere stato contattato dal figlio che avrebbe chiesto il suo aiuto. Nel corso di un alterco, Nicotra sarebbe stato colpito con un’arma da taglio.Subito dopo l’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il presunto responsabile: si tratterebbe di un uomo originario di Licata, attualmente ospite di una comunità nel territorio favarese. L’uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato medicato dai sanitari. Secondo quanto trapela, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.La dinamica dell’accaduto resta comunque al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per chiarire le cause della lite e ricostruire con precisione le fasi dell’aggressione.Carmelo Nicotra era già stato coinvolto in passato nella sanguinosa faida tra i gruppi di Favara e Liegi. Nel 2017 era sopravvissuto a un agguato durante il quale vennero esplosi diversi colpi di kalashnikov. Per vicende legate a quel contesto aveva inoltre scontato una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione prima di tornare in libertà.Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e definire il quadro completo dell’episodio.