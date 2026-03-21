Aggredito per un video al parco: 26enne rinviato a giudizio per il pestaggio di un uomo

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Un episodio di violenza brutale, nato da un gesto apparentemente innocuo, approda ora in tribunale. A oltre un anno dai fatti, un 26enne è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver partecipato al violento pestaggio di un uomo colpevole soltanto di aver ripreso una scena sospetta con il proprio cellulare.

L’aggressione risale alla sera del 31 gennaio 2024, quando un gruppo di giovani, tra cui anche alcuni minorenni, avrebbe fatto ingresso con un’auto all’interno dei viali di una villa pubblica, disturbando la quiete notturna. Un sessantenne, insospettito da quella presenza anomala, aveva deciso di documentare quanto stava accadendo.

Quel gesto, però, avrebbe scatenato la reazione del gruppo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ragazzi avrebbero raggiunto l’uomo e lo avrebbero colpito con estrema violenza, sferrando pugni e calci soprattutto al volto. L’uomo è stato lasciato a terra con gravi lesioni, tra cui la frattura della mandibola, che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per il presunto responsabile principale, mentre il processo prenderà il via nelle prossime settimane davanti al tribunale competente. La vittima si è costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La vicenda riaccende i riflettori su episodi di violenza urbana e sul fenomeno delle aggressioni di gruppo, spesso caratterizzate da reazioni sproporzionate e imprevedibili. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza negli spazi pubblici e sui rischi legati anche a semplici atti di segnalazione o documentazione.