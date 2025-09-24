Aggredito a Villaseta: dopo suo nipote arrestati anche due cognati

Condividi

Ad Agrigento lo scorso 20 settembre i poliziotti delle Squadre Volanti e Mobile hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giorno prima a Villaseta avrebbe accoltellato un uomo di 51 anni agrigentino. E’ stato ferito ad un fianco al culmine di una lite degenerata. E’ stato soccorso in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, non in gravi condizioni. Ebbene, dopo il 19enne, che è nipote della vittima, anche i due cognati dell’aggredito sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per lesioni personali aggravate. Nel corso dell’aggressione è stata utilizzata anche una mazza. Il movente sarebbe legato a beghe familiari.