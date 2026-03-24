Aggredisce un uomo con una mazza per estorsione: arrestato 23enne nel giorno del compleanno

I carabinieri della stazione di Camastra, con il supporto dei militari della compagnia di Licata, hanno arrestato un giovane di 23 anni con le accuse di tentata estorsione e lesioni personali.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo si sarebbe recato sotto l’abitazione di un 43enne, colpendolo con un bastone al culmine di una presunta richiesta di denaro. L’aggressione ha provocato alla vittima ferite giudicate guaribili in circa dieci giorni, rendendo necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso.
L’autorità giudiziaria di Agrigento ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’episodio si è verificato proprio nel giorno del compleanno del giovane, un dettaglio che rende ancora più singolare la vicenda.