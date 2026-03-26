Aggredisce la zia e ferisce due carabinieri: arrestato 47enne, poi rimesso in libertà

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Avrebbe più volte minacciato e maltrattato la zia per ottenere denaro e, all’arrivo dei carabinieri, avrebbe reagito con violenza arrivando ad aggredire i militari. Protagonista della vicenda un uomo di 47 anni, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’intervento dei carabinieri sarebbe stato richiesto proprio a seguito dei comportamenti aggressivi nei confronti della parente. Durante le operazioni, però, la situazione è degenerata: l’uomo si sarebbe scagliato contro i militari, ferendone due. I carabinieri hanno dovuto ricorrere anche all’uso del taser per riuscire a bloccarlo.

I due militari sono stati trasportati in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in circa sette giorni.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha però deciso di non applicare alcuna misura cautelare nei confronti dell’indagato. Una scelta diversa rispetto alla richiesta della Procura, che aveva proposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo resta quindi in libertà, mentre proseguono gli accertamenti nell’ambito del procedimento penale a suo carico.