Aggredisce la madre anziana: arrestato cinquantenne agrigentino già ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un cinquantenne, già sottoposto ai domiciliari, dopo l’aggressione ai danni della madre ottantenne all’interno dell’abitazione familiare. L’uomo avrebbe strattonato e colpito la pensionata, che sarebbe stata vittima da tempo di vessazioni e maltrattamenti. I militari, allertati da una telefonata al 112, hanno bloccato l’aggressore. Considerata la gravità dell’episodio e la reiterazione delle condotte violente, l’Ufficio di Sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. E’ stato quindi trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento.
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