Aggredisce la compagna: denunciato agrigentino. Sequestrate armi

Un cinquantenne agrigentino è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni personali dopo aver aggredito la compagna, sua coetanea, al culmine di una lite per futili motivi all’interno della loro abitazione in un centro della fascia costiera agrigentina. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno frenato l’aggressione e disposto il trasferimento della donna al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo deteneva regolarmente pistole e fucili. Per precauzione, i carabinieri hanno quindi ritirato tutte le armi e le munizioni presenti nell’abitazione.
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