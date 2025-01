Aggredisce infermiere: “Stai zitto, ti do una pedata in pancia”. Arrestata

Condividi

A Catania al Pronto soccorso del Policlinico si presenta una donna di 45 anni catanese. Codice azzurro. Lei sulla barella in attesa della visita. Si innervosisce: “Subito una tac, una risonanza magnetica, altrimenti vi denuncio”. Un infermiere la rassicura: “Stia tranquilla, presto saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari”. Lei inveisce contro di lui minacciandolo: “Ti do una pedata, ti ammazzo”. Poi gli lancia contro due bottiglie di vetro contenenti soluzioni farmacologiche. Bloccata dalla Polizia. Arrestata per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio.