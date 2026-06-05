Aggredisce il personale e danneggia il Pronto soccorso: denunciato un 20enne ad Agrigento

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Momenti di forte tensione nella notte al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un giovane di 20 anni si è reso protagonista di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, mentre si trovava in attesa di ricevere assistenza medica, avrebbe iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori sanitari presenti nel reparto. La situazione è rapidamente degenerata fino al danneggiamento di alcuni arredi e di diverse apparecchiature in uso nella struttura.

Il personale ha quindi allertato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti necessari.

Al termine delle verifiche, il ventenne è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e sulle frequenti aggressioni che coinvolgono il personale sanitario impegnato quotidianamente nell’assistenza ai pazienti.