Aggredisce e minaccia la madre anziana per ottenere soldi per l’alcol: arrestato 54enne

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Un uomo di 54 anni residente a Canicattì è stato arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, al termine di un’attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione locale.

Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni che indicavano una situazione di forte disagio all’interno dell’abitazione dove l’uomo viveva insieme all’anziana madre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata sottoposta per circa un anno a continue minacce, umiliazioni e aggressioni fisiche.

In più occasioni, stando agli accertamenti svolti dai militari, le violenze sarebbero state messe in atto per costringere la madre a consegnare denaro, che l’uomo avrebbe utilizzato per acquistare bevande alcoliche. La situazione avrebbe generato nella vittima un persistente stato di ansia e sofferenza psicologica.

Il 54enne risultava già sottoposto a una misura di prevenzione e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo l’arresto, i carabinieri lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Agrigento, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.