Aggredì un coetaneo per gelosia: i genitori dovranno pagare oltre 30 mila euro

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Un’aggressione nata da una questione di gelosia è costata cara alla famiglia di un minorenne. Il Tribunale di Sciacca ha infatti condannato i genitori di un ragazzo che, nel 2021, quando aveva 15 anni, aggredì e picchiò un coetaneo, provocandogli lesioni con conseguenze permanenti.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, alla base della lite ci sarebbe stata una parola di troppo rivolta alla fidanzatina del giovane. Dalla discussione si passò rapidamente alla violenza e il quindicenne colpì ripetutamente il coetaneo.

La vittima riportò la frattura delle ossa del naso e lesioni agli incisivi inferiori. I danni riportati non si sarebbero limitati alla fase dell’aggressione, ma avrebbero lasciato conseguenze permanenti.

Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei genitori per il comportamento del figlio minorenne, disponendo a loro carico un risarcimento superiore ai 30 mila euro in favore della persona offesa.

Una vicenda che, a distanza di anni dai fatti, torna dunque nelle aule giudiziarie con un pesante risvolto economico per la famiglia del giovane autore dell’aggressione.