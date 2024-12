Aggredì troupe Rai a Lampedusa: condannato

Condividi

Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 7 mesi di reclusione Domenico De Battista, 30 anni, di Lampedusa, imputato, in concorso con altri al momento ignoti, dell’aggressione, il 4 luglio del 2023, all’inviato del Tg1 Lorenzo Santorelli e alla sua troupe. De Battista risarcirà i danni a Santorelli, alla Rai e all’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, tutti parte civile. Giornalista e operatori furono aggrediti in occasione di un collegamento in diretta con il Tg1 delle ore 20 dal Molo Favarolo per documentare la visita a Lampedusa del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.