Aggiudicati i lavori di manutenzione del collegamento tra le statali 115 e 189

La Provincia di Agrigento ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la strada statale 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la statale 189 (contrada Tumarrano). La gara, a cui hanno partecipato 48 imprese, effettuata in modalità telematica, è stata aggiudicata all’Ati Macos – Consorzio Caiec, che ha ottenuto il punteggio di 91,8 con ribasso del 23%. L’importo contrattuale complessivo è di 5.269.679 euro. Il presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino, sottolinea: “Si tratta di un’opera essenziale per migliorare i collegamenti tra costa e interno. Ulteriori richieste di finanziamento saranno inoltrate alla Regione Siciliana per progetti già cantierabili per oltre 9 milioni di euro.”