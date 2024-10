Agenda Sud e PNRR, Aldo Mucci scrive alla Presidente Meloni

Condividi

L’organizzazione sindacale SGS scuola ha inoltrato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la seguente nota. Premesso che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176, è stato avviato il progetto “Agenda Sud”, finalizzati al superamento dei divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d’istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale. Un progetto utile a combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati sulle scuole del Mezzogiorno, quelle scuole dove i numeri della dispersione scolastica sono terribilmente in salita. In Sicilia Agenda Sud e PNRR sono in stand –by per carenza di personale, mancati rinnovi contrattuali, e con loro anche il “famoso” ascensore sociale di cui tanto si parla , la dispersione è la conseguenza. Un recente studio di Openpolis dà la Sicilia al primo posto. SGS ritiene fortemente che tutti abbiamo il dovere morale di non lasciare sola la scuola. Scrive SGS: non possiamo concedere alla criminalità spazi di “arruolamento”, i ragazzini continuano ad essere attratti dai clan, con guadagni facili. La regione Siciliana è ai massimi numeri della dispersione in Italia: più della Calabria, della Campania, della Puglia. Gli indici di dispersione scolastica riferiti dai Tribunali per i minori restano tra i più alti d’Europa. La scuola rappresenta un primo e infungibile baluardo nell’azione di protezione dei minori, bambini e bambine che rischiano di non avere futuro. I vincoli di bilancio dell’Unione Europea non possono trasformarsi in tagli delle risorse alla nostra scuola, compromettendone la qualità. Investire in competenza ed istruzione è una priorità che passa attraverso il sostegno alle scuole poiché, scrive Aldo Mucci: ” In questo Paese, il successo dei nostri figli non può più dipendere dal luogo in cui vivono piuttosto che dalle loro potenzialità”.