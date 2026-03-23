Affluenza referendum: Agrigento penultima in Sicilia

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Sono in corso le votazioni, fino alle ore 15 di oggi, per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. In Sicilia, fino alle ore 23 di ieri, ha votato il 35,13% degli aventi diritto, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno. A livello provinciale, la percentuale più alta si registra a Messina, dove ha votato il 37% degli elettori. Seguono Palermo 36,27%; Ragusa 35,94%; Catania 35,37%; Trapani 34,47%; Siracusa col 33,84%; Enna 32,85%; Agrigento 31,64%. Fanalino di coda Caltanissetta con il 29,61%.