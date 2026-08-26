Affitti a stranieri, stretta della Questura di Agrigento: multe fino a 3.500 euro per chi non comunica

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Nuova stretta della Questura di Agrigento sui proprietari di immobili che concedono abitazioni a cittadini stranieri. La DIGOS ha intensificato i controlli per accertare il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa sulla sicurezza pubblica.

Le verifiche stanno interessando diverse locazioni e cessioni di immobili presenti sul territorio. In particolare, gli agenti stanno contestando ai proprietari i casi in cui la comunicazione obbligatoria all’Autorità di Pubblica Sicurezza non è stata effettuata oppure è stata trasmessa oltre il termine stabilito.

L’obbligo è previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 286 del 1998, che disciplina la materia dell’immigrazione. Chi concede a qualsiasi titolo un alloggio o un immobile a un cittadino straniero o a un apolide è tenuto a comunicarlo per iscritto all’Autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell’abitazione.

Il mancato rispetto della disposizione può comportare conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili. La sanzione amministrativa prevista va infatti da 500 a 3.500 euro. Per chi sceglie di definire la violazione attraverso il pagamento in misura ridotta, l’importo è fissato in 1.000 euro, da versare entro 60 giorni dalla notifica mediante modello F23 alla Prefettura di Agrigento.

L’azione della DIGOS è finalizzata a verificare la regolarità delle sistemazioni abitative e il rispetto degli adempimenti imposti dalla legge, nell’ambito dei controlli connessi alla presenza e al soggiorno dei cittadini stranieri.

L’attività della Questura non si ferma alle verifiche già effettuate. I controlli sulle locazioni e sulle cessioni di immobili sono destinati a proseguire, con particolare attenzione agli obblighi che ricadono sui proprietari degli appartamenti.