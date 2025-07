Afa senza tregua e la settimana prossima picchi di 41 gradi

Condividi

In queste ore si raggiunge il picco del caldo sul nostro Paese. Situazione pesante anche in Spagna e Grecia

Non è pesante solo in Italia la situazione del caldo torrido di questi giorni. In Spagna si registrano oltre cento morti da sabato scorso causati dal caldo estremo. La situazione peggiore in Grecia. L’isola di Creta è devastata dagli incendi: la parte sud est è divorata dai roghi, complice il vento, e questo ha costretto all’evacuazione di residente e turisti, alcuni anche italiani. In queste ore si raggiunge il picco del caldo sul nostro Paese: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40-41 gradi su alcune zone. Le masse d’aria proveniente dal deserto del Sahara portano le temperature ben oltre le medie climatiche. Nella prossima settimana picchi di 40 gradi sono previsti anche nelle zone interne della Sicilia, dove continuerà a persistere l’afa infernale.