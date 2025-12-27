Aeroporto, trasmessa al MIT la documentazione tecnica. On. Pisano: “Traguardo più vicino”

Condividi

«Accolgo con grande soddisfazione la definitiva trasmissione, da parte dei tecnici del Libero Consorzio comunale di Agrigento, di tutta la documentazione richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti necessaria alla valutazione finale del progetto dell’aeroporto di Agrigento, che dovrebbe sorgere nella Piana delicata. Si tratta di un passaggio decisivo verso un’infrastruttura strategica attesa da decenni».

Lo dichiara il deputato della Repubblica Calogero Pisano, promotore dell’iniziativa parlamentare che, con l’art. 8 bis del DL Sud, ha consentito l’inserimento dell’opera nel quadro normativo nazionale.

«Voglio rivolgere un sincero e pubblico ringraziamento ai tecnici del Libero Consorzio – prosegue Pisano – per l’immane lavoro svolto, per la grande dedizione, la competenza e il senso delle istituzioni dimostrati nel completamento di un dossier documentale complesso e articolato. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale, che consente oggi al MIT di esprimere il proprio parere conclusivo».

«Sono fiducioso sull’esito della valutazione ministeriale – aggiunge il deputato – perché questo progetto non nasce da annunci o propaganda, ma risponde a un’esigenza reale, storica e non più rinviabile del territorio agrigentino. L’aeroporto rappresenterebbe una svolta concreta per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della provincia».

«Per troppo tempo Agrigento ha pagato una grave carenza infrastrutturale che ne ha limitato la crescita – sottolinea Pisano –. Dotare il territorio di una propria struttura aeroportuale significa garantire pari diritti e pari opportunità rispetto al resto della Sicilia e del Paese, superando finalmente un isolamento che non è più accettabile».

«Chi ha provato a rallentare o a sminuire questo percorso oggi deve prendere atto dei fatti – conclude Pisano – il progetto va avanti, i documenti sono stati trasmessi e Agrigento è sempre più vicina ad avere una propria struttura aeroportuale. Io non arretrerò di un passo nella difesa degli interessi del mio territorio».