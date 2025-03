Aeroporto, riunione di Commissione alla Provincia

Condividi

Ad Agrigento alla Provincia si è riunita la terza Commissione per lo Sviluppo strategico, presieduta dal sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. E’ stato discusso l’argomento aeroporto. Nel corso della conversazione, Castellino ha apprezzato quanto appena affermato dal ministro Salvini, ovvero che se ricorreranno i numeri, soprattutto in termini di bacino d’utenza, spese e ricavi, il progetto dell’aeroporto sarà inserito nell’apposito Piano nazionale. Castellino ha rinnovato l’atto di indirizzo al commissario della Provincia al fine di reperire 200.000 euro per rispondere, tramite esperti del settore, ai quesiti posti dai tecnici del Ministero.