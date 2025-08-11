Aeroporto Palermo: 64 chili di sigarette di contrabbando

Condividi

Due passeggeri sono stati arrestati all’aeroporto di Palermo con 64 chili di sigarette di contrabbando dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale presenti nello scalo Falcone-Borsellino. Si tratta di due cittadini stranieri provenienti da una località estera che hanno introdotto in Italia i tabacchi destinati alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali. Sono stati scoperti nell’ambito degli ordinari controlli in area arrivi dopo avere fornito dichiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale. A fronte anche di un atteggiamento nervoso, sono stati ispezionati i bagagli. E dentro sono state rinvenute 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale prive dei sigilli dei Monopoli di Stato. I due sono stati trasferiti nel carcere Pagliarelli a Palermo.