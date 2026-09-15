Aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 22: nuova proroga per la cenere dell’Etna

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L’aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle ore 22 di oggi. La decisione è stata prorogata a causa della presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera, legata all’attività dell’Etna.

Lo stop riguarda i settori B3 e C1 dello spazio aereo e comporta la sospensione delle operazioni di volo in partenza e in arrivo.

La società di gestione dello scalo invita i passeggeri a verificare preventivamente lo stato del proprio volo con la compagnia aerea, prima di raggiungere l’aeroporto.

La chiusura era stata disposta nella mattinata di lunedì, dopo l’innalzamento da arancione a rosso del livello di allerta per l’aviazione, determinato dall’emissione di cenere vulcanica dall’Etna.