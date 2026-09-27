Aeroporto di Catania chiuso per tutta la giornata di oggi: l’eruzione dell’Etna blocca i voli

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L’aeroporto di Catania-Fontanarossa resterà chiuso per l’intera giornata di oggi, domenica 27 settembre, a causa della presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera provocata dall’attività dell’Etna.

La società di gestione SAC ha comunicato che le operazioni di volo in arrivo e in partenza resteranno sospese fino alle 23:59. La chiusura era stata inizialmente prevista fino a mezzogiorno, ma è stata successivamente prorogata per motivi di sicurezza.

A determinare lo stop è anche il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, nel quale operano i voli dello scalo etneo.

La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, considerati i possibili aggiornamenti legati all’evoluzione dell’attività vulcanica e delle condizioni meteorologiche.

Lo stop si aggiunge alle cancellazioni e alle sospensioni già disposte nella giornata di ieri, quando cenere vulcanica e maltempo avevano reso necessario interrompere temporaneamente le operazioni.